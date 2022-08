Токио, , 10:03 — REGNUM Прохождение игры Wo Long: Fallen Dynasty от японской компании Team Ninja займет около 40 часов реального времени. Заявление об этом сделал продюсер проекта Масааки Ямагива изданию Vandal.

Wo Long: Fallen Dynasty Скриншот из трейлера игры

По его словам, игра станет доступна на PC, PlayStation и Xbox в 2023 году. Опробовать проект первыми смогут посетители мероприятия Tokyo Game Show 2022.

Напомним, что Wo Long: Fallen Dynasty — это однопользовательская экшен-игра, впервые представленная в рамках мероприятия, организованного компаниями Xbox и Bethesda. Игроку предстоит взять на себя управление одним из воинов династии Хань и освободить земли Древнего Китая от демонов.

