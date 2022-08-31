Токио, 31 августа 2022, 10:03 — REGNUM Прохождение игры Wo Long: Fallen Dynasty от японской компании Team Ninja займет около 40 часов реального времени. Заявление об этом сделал продюсер проекта Масааки Ямагива изданию Vandal.
По его словам, игра станет доступна на PC, PlayStation и Xbox в 2023 году. Опробовать проект первыми смогут посетители мероприятия Tokyo Game Show 2022.
Напомним, что Wo Long: Fallen Dynasty — это однопользовательская экшен-игра, впервые представленная в рамках мероприятия, организованного компаниями Xbox и Bethesda. Игроку предстоит взять на себя управление одним из воинов династии Хань и освободить земли Древнего Китая от демонов.
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