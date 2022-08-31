Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с опережением срока на несколько дней закончили основные работы по ремонту 5,2 км проезжей части на Индустриальном проспекте — от Шафировского до Российского путепроводов, сообщили 31 августа в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга.

комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга Индустриальный проспект в Петербурге

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ремонт дороги на данном участке был начат впервые за 11 лет. Дорожные рабочие убрали колейность, ямы и выбоины, заменили бортовые камни и асфальтобетонное покрытие. Благодаря чему одна из важнейших трасс не только Красногвардейского района Петербурга, но и всей северо-восточной части города стала безопасной для автомобилистов.

«Работы завершили с опережением графика на несколько дней. В первую очередь это связано с благоприятными погодными условиями: сухой и теплый август сыграл на руку дорожникам», — отметил заместитель председателя КРТИ Александр Богданов.