Ярославль, 31 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области пожарным удалось справиться с горящим торфяником. Об этом сообщает правительство региона. Напомним, ранее о пожаре сообщали в главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Правительство Ярославской области МЧС работает на месте пожара на торфянике в Ярославской области

«Возгорание на территории лесного фонда в Рыбинском районе ликвидировано. По предварительным данным площадь возгорания составила порядка 15,5 гектаров. Возгорание ликвидировано», — сообщил заместитель директора регионального департамента лесного хозяйства Анатолий Машнин.

Несмотря на пришедший в регион холод и дождливую погоду, постоянный мониторинг ситуации продолжается.