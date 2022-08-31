Казань, 31 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Татарии аграриям возместят часть затрат на производство и реализацию зерновых культур в 2022 и 2023 годах. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Светлана Шаповалова Уборочная кампания

В этом году сельхозпроизводители республики получат более 658 млн рублей. Такой же размер федеральной поддержки предусмотрен в 2023 году.

За два года регионам возместят более 17,8 млрд рублей.

«В целом ряде регионов завершается уборочная кампания. Отдельные субъекты приступили к севу озимых, и у агробизнеса должны быть необходимые средства, чтобы своевременно провести эти и другие осенние сельхозработы», — отметил глава правительства РФ.

Ранее ИА REGNUM передавало, к началу посевной до сельхозтоваропроизводителей Татарии было доведено 4,1 млрд рублей бюджетных средств. Из них 1,7 млрд — на растениеводство, 1,4 млрд — на животноводство, 458,2 млн — на технику, 252,6 млн — на поддержку малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств, а также 257,1 млн — по ряду других направлений.

Читайте также: Китай выделит производителям зерна субсидии на общую сумму $1,46 млрд