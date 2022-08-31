Экс-разведчик США назвал отправку афганских лётчиков в Киев самоубийством
Вашингтон, 31 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Экс-бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер, комментируя планы Пентагона по обучению бывших пилотов афганских ВВС и отправке их на территорию бывш. УССР, заявил, что эта акция похожа на отправку их на «самоубийственную» миссию. Об этом сообщает региональное представительство информационного агентства «Тасним».
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«Это означает верную гибель добровольцев, которые достаточно глупы, чтобы сделать это», — подчеркнул он.
«Сила афганских военных заключается в их связи с землёй, с людьми, с культурой и с племенами Афганистана. Когда вы вывозите афганца из Афганистана, он теряет всё это. Так что представление о том, что у вас есть хорошо обученный, боеспособный, компетентный военный актив, который можно использовать в любой точке мира, смехотворно», — добавил Риттер.
По его словам, «для любого афганца, который хочет поехать в [бывш. УССР] по контракту, это поездка в один конец и самоубийственная миссия».
Он также подчеркнул, что афганские военные лётчики больше знакомы с простыми самолётами, используемыми в операциях по борьбе с повстанцами, а не с современными типами самолётов и системами ПВО, которые существуют на территории бывш. УССР.
«Они не умеют воевать в условиях современной ПВО, поэтому их собьют в первый же день, и кто их обучает, тот знает об этом», — добавил военный эксперт.