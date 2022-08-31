Севастополь, 31 августа 2022, 09:59 — REGNUM Рюкзаки и наборы первоклассника передал в школы Мелитополя губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сообщили 31 августа в пресс-службе правительства региона.
Мелитополь севастопольский губернатор посетил 30 августа. Всего в школы освобождённых территорий было передано 1600 рюкзаков с наборами первоклассника, а также комплекты государственной символики Российской Федерации.
В настоящее время, уточнили в пресс-службе правительства Севастополя, в Мелитополе готовится к открытию детский сад «Звездочка», также планируется провести работы по замене кровли в Константиновке.