Севастополь, 31 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Рюкзаки и наборы первоклассника передал в школы Мелитополя губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сообщили 31 августа в пресс-службе правительства региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Мелитополь севастопольский губернатор посетил 30 августа. Всего в школы освобождённых территорий было передано 1600 рюкзаков с наборами первоклассника, а также комплекты государственной символики Российской Федерации.

«Первоочередные работы — на завершающем этапе, к 1 сентября школы и детские сады будут готовы принимать ребят. Благодаря Министерству просвещения РФ школы полностью укомплектованы учебниками. Севастополь помог с детской литературой для детских садов, скоро придут дополнительные учебные материалы для школ и организаций средне-специального образования», — написал в телеграм-канале Развожаев.

В настоящее время, уточнили в пресс-службе правительства Севастополя, в Мелитополе готовится к открытию детский сад «Звездочка», также планируется провести работы по замене кровли в Константиновке.