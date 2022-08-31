Абакан, , 09:58 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о стрельбе по 12-летней девочке в Хакасии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Пневматический пистолет Hustvedt

По данным следствия, 24 августа пострадавшая шла с подругой в магазин, когда почувствовала боль в области правого бедра. Её доставили в больницу, где диагностировали ранение мягких тканей. Предположительно, в ребёнка выстрелили из пневматического оружия.

Уголовное дело возбуждено по статье «хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

«Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ерёмину А. Л. представить доклад о ходе расследования», — отметили в СКР,

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