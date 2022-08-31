Хабаровск, 31 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке вынужденные переселенцы с территории б. УССР и ЛДНР находят работу и жильё, детей устраивают в сады и школы. Также есть возможность оформить российское гражданство по ускоренной процедуре, воспользоваться специальными мерами поддержки по госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Денис Абрамов ИА REGNUM Памятка для переселенцев

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«Продолжаем формировать предложения о работе, участвуем совместно с предприятиями в организации ярмарок вакансий, проводим организационные наборы. Люди обустраиваются на новом месте. 1 сентября дошкольники и подростки из семей новых дальневосточников пойдут в детские сады и сядут за парты. Молодых людей из числа переселенцев зачислят в вузы и колледжи для получения непрерывного образования по выбранному направлению подготовки», — рассказали в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

На сегодняшний день в российские дальневосточные регионы из б. УССР, Донбасса прибыли более 2,5 тыс. человек.

«Мне нравится на Дальнем Востоке. Чувствуем здесь поддержку и заинтересованность в людях. Специалистам Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики отдельное спасибо — с самого начала пути на новое место они помогали, присматривали и заботились. Через месяц я получу гражданство Российской Федерации и возможность пользоваться мерами поддержки для дальневосточников. Я пока холост, хочу создать дальневосточную семью и купить квартиру по «Дальневосточной ипотеке». Буду развиваться в профессии. Вижу возможность карьерного роста на предприятии и уже получил должность мастера строительно-монтажных работ. В своём будущем на Дальнем Востоке я уверен», — рассказал переселенец из Мариуполя Дмитрий Борисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил семью Турчак, вынужденных переселенцев из Мариуполя, с рождением двойни — мальчик и девочка — родилась в перинатальном центре 24 августа.