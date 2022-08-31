Оренбург, , 09:57 — REGNUM В Оренбурге полиция завершила расследование уголовного дела сутенёров. Фигурантами являются семь человек: четверо мужчин и две женщины, сообщили 31 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, группа занималась организацией занятия проституцией на территории Оренбурга с 2019 года. Руководителем являлась 54-летняя уроженка Новосергиевского района. В состав группы входили мужчины и женщины в возрасте от 30 до 50 лет. Между ними были четко распределены роли. Организатор арендовала помещение сауны, в которой оказывались услуги интимного характера клиентам за денежное вознаграждение, а также подбирала проституток. Она же договаривалась с администраторами других заведений за вознаграждение информировать о наличии клиентов, желающих получить данные услуги.

Напомним, ранее СУ СКР по Оренбуржью заявило о завершении расследования громкого дела о 29 сутенёрах. В занятие проституцией вовлекали даже несовершеннолетних.

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