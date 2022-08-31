Самара, 31 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Более 800 площадок подготовили для проведения международной патриотической акции «Диктант Победы» в Самаре. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба городской администрации.

Диктантпобеды.рф «Диктанта Победы» на площадках и в формате онлайн

Акция состоится 3 сентября.

Отмечается, что диктант можно будет написать в музеях, библиотеках, школах, в Домах молодежных организаций, колледжах, вузах, на площадках Росгвардии, МЧС и промышленных предприятий.

Сообщается, что в акции могут принять участие все желающие. Тест также можно написать и онлайн.

«Диктант Победы» содержит вопросы, посвященные наиболее памятным и значимым этапам событий Великой Отечественной войны, военной географии, художественной литературе, историческим личностям, произведениям монументального и изобразительного искусства.