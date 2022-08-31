Ростов-на-Дону, 31 августа, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Границу с Россией за сутки пересекли более 18,5 тыс. мирных жителей Донбасса и территорий бывш. УССР. Об этом 31 августа информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM ПВР в общежитии Ставропольского регионального многопрофильного колледжа

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области по-прежнему действует режим ЧС, установленный в связи с наплывом беженцев из Донбасса 19 февраля 2022 года. Отменять его власти пока не собираются.

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