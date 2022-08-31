Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга не нашла подозреваемых среди чиновников по делу о сносе исторических зданий, которые возбудил Следственный комитет. Об этом сообщают 31 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Прокуратура Александр Комаров © ИА REGNUM

По статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) из-за сноса флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице Следственный комитет России возбудил уголовное дело, однако решение о его возбуждении было отменено заместителем прокурора Петербурга из-за отсутствия подозреваемых среди государственных служащих.

После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил это решение обжаловать вышестоящему прокурору. А чтобы не терять времени, по тем же основаниям в СКР возбудили новое уголовное дело.

Читайте также: СКР возбудил новое уголовное дело о сносе особняка Салтыковой в Петербурге

Напомним, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга ввёл запрет на проведение строительных работе на особняке Салтыковой до вступления в силу решения суда по существу иска градозащитников о незаконности проводившихся на объекте работ.

Читайте ранее в этом сюжете: Бастрыкин поручил принять меры по охране Дома Лапина в Петербурге