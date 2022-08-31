Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга не нашла подозреваемых среди чиновников по делу о сносе исторических зданий, которые возбудил Следственный комитет. Об этом сообщают 31 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

По статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) из-за сноса флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице Следственный комитет России возбудил уголовное дело, однако решение о его возбуждении было отменено заместителем прокурора Петербурга из-за отсутствия подозреваемых среди государственных служащих.

После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил это решение обжаловать вышестоящему прокурору. А чтобы не терять времени, по тем же основаниям в СКР возбудили новое уголовное дело.

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Напомним, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга ввёл запрет на проведение строительных работе на особняке Салтыковой до вступления в силу решения суда по существу иска градозащитников о незаконности проводившихся на объекте работ.