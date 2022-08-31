Энергодар, Украина, 31 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. За последние сутки город Энергодар подвергся свыше 60 ударам со стороны киевских националистов. Об этом 31 августа сообщили власти города.

Федя Кузнецов Энергодар

Удары нанесены из БПЛА и артиллерии фугасно-осколочного типа со стороны населённого пункта Марганец.

Большинство ударов (57) нанесены из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС. Также зафиксированы попадания в районе центрального входа в хранилище ТРО, учебный центр АЭС, по зданию администрации и объекту инфраструктуры при въезде в город.