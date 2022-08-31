Екатеринбург, 31 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Свердловской области за 25–30 августа сотрудники ГИБДД выявили более 7,5 грубых нарушений правил дорожного движения. Об итогах рейдов журналистам сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

Состояние алкогольного опьянения выявили у 167 водителей, из них 33 повторно сели за руль в нетрезвом виде. В отношении неоднократных нарушителей возбудили уголовные производства.

На специализированную стоянку сотрудники ГИБДД поместили 342 автомобиля. В том числе транспортные средства 177 человек, не имеющих права управления машиной.

Госавтоинспекция Свердловской области продолжает проводить проверки водителей.