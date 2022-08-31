Улан-Удэ, 31 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Жителей Бурятии предупредили о ненастной погоде в первые осенние дни. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра, 3 сентября ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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«Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения», — призвали в связи с этим в администрации Улан-Удэ.

Добавим, что в первые сентябрьские дни местами местами по республике ожидаются дожди, ночью в горах с мокрым снегом. В некоторых районах ночная температура опустится до 1-4 градусов мороза.