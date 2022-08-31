Тайбэй, 31 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Тайваньские военные заявили 31 августа, что воспользуются своим правом на самооборону и контратаку, если китайские вооруженные силы войдут в морское или воздушное пространство Тайваня на фоне активизации военной деятельности Китая близ острова, как передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Представители оборонного ведомства Тайваня заявили, что «высокоинтенсивное» военное патрулирование Китая вблизи Тайваня продолжается, и намерение пекинских властей сделать Тайваньский пролив, разделяющий две стороны, своим «внутренним морем», станет главным источником нестабильности в регионе.

«В отношении самолетов и кораблей, вторгшихся на нашу морскую и воздушную территорию в 12 морских миль, национальная армия будет осуществлять свое право на самооборону и контратаку без исключений», — заявил журналистам на брифинге заместитель начальника генерального штаба по операциям и планированию Линь Вэньхуан.

Военные воспользуются правом «контратаковать» китайские беспилотники, которые не прислушались к предупреждениям покинуть территорию Тайваня после того, как создали угрозу, добавил Линь.

Накануне, 30 августа, Тайвань впервые произвел предупредительные выстрелы по китайскому беспилотнику вскоре после того, как президент острова Цай Инвэнь приказала тайваньским военным принять «решительные контрмеры» против, по ее словам, китайских провокаций.