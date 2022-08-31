Симферополь, , 09:49 — REGNUM Заявления Киева о якобы начале проработки маршрутов «эвакуации» жителей Крыма в связи с «активной деоккупацией» полуострова будут звучать и с польской границы. Об этом, комментируя очередные заявления киевского режима, написал 31 августа в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эвакуаторы хреновы. Думаю, что чем хуже у киевского режима будут идти дела на реальных фронтах, тем больше будет подобных заявлений», — написал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что такие заявления должны скрыть от жителей территории бывш. УССР военную и экономическую катастрофу.

«Ведь если руководство [территории бывш. УССР] говорит о «деоккупации Крыма», значит, не все так плохо, и ВСУ вот-вот всех победят — примерно такая здесь логика. Они и с польской границы будут об этом вещать», — считает Аксёнов.

Отметим, что 30 августа в соцсетях появилась информация о якобы «подготовке эвакуации жителей Крыма», власти Краснодарского края опровергли сообщения как фейк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее В. Зеленский пригрозил «любыми средствами» отобрать Крым у России, при этом «не советуясь с другими странами». При этом в силах Зеленского сомневаются даже в Вашингтоне.