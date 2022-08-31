Краснодар, , 09:48 — REGNUM В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погибли отец с новорождённым сыном. Предположительно, виновник автокатастрофы был пьян. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении СК России.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Трагедия случилась в Славянском районе днём 29 августа. Как полагают следователи, 29-летний водитель LADA Priora, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с превышением скорости ехал по автодороге Славянск — Петровская — Целинный – Ачуево в сторону Славянска-на-Кубани. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным ВАЗ-2109.

В результате ДТП на месте погибли 30-летний водитель ВАЗ-2109 и его новорождённый сын. Супруга погибшего с шестилетней дочерью госпитализированы. Кроме того, травмы получили пассажир LADA Priora и предполагаемый виновник ДТП.

Решается вопрос о заключении под стражу водителя LADA Priora. Расследование уголовного дела по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ продолжается.