Тольятти, Самарская область, 31 августа, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Мозаичную стелу-панно «Радость труда» начали восстанавливать в Тольятти. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба городской администрации.

(сс)Dgeise Набережная Автозаводского Района. Тольятти

Сообщается, что специалисты и сотрудники Тольяттинского госуниверситета совместно с приглашенными экспертами возведут строительный городок рядом со стелой, обследуют поверхность панно для выявления пустот в штукатурном слое, проведут фотосъемку мозаики для восполнения утрат, которые возникнут при вырубке повреждённой смальты.

«В 20-х числах августа мы получили «добро» на восстановительные работы и оперативно приступили к реализации проекта. Вернём красоту городу», — приводит пресс-служба слова директора центра мозаики Тольяттинского госуниверситета, члена союза художников России Алексея Зуева.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что автором стелы «Радость труда» является советский художник-монументалистЮрий Королев. Высота монумента составляет пять метров, длина — 50 метров, ширина — три метра.