Ярославль, 31 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Житель Ярославля выиграл иск к мэрии города по возмещению ущерба от дерева, упавшего на автомобиль. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Кировского районного суда.

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Инцидент произошёл в июне 2020 года на улице Свободы. Пострадал принадлежащий истцу автомобиль «Рено». Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 155 500 рублей.

Мужчина подал иск к управляющей компании и товариществу собственников жилья дома, около которого росло дерево, а также к мэрии города. Как выяснилось, дерево росло на участке, который находится в зоне ответственности городских властей. Поэтому ТСЖ и управляющая компания избежали ответственности. А вот иск к мэрии суд удовлетворил — городские власти будут обязаны оплатить ремонт автомобиля и судебные издержки. Правда, на это у пострадавшего ушло два года.