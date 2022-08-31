Благовещенск, , 09:45 — REGNUM В Приамурье прошли комплексные тренировки по выживанию в летних условиях, оказанию само и взаимопомощи с использованием носимых (бортовых) аварийных запасов и подручных средств с лётным составом дальней авиации ВКС России. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

пресс-служба Минобороны РФ «Военнослужащие применяли навыки выживания и ориентирования, применение аварийных радиосредств, средств визуальной сигнализации, передвижение на местности (в том числе на территории условного противника), основные способы преодоления препятствий».

Лётчики в ходе тренировки подготовили и оборудовали временный лагерь, отработали различные способы добывания воды и пищи, а также провели маскировку пребывания на территории, занятой предполагаемым противником.

Курс проводился с целью максимально объективной проверки уровня профессиональной подготовки лётных экипажей к подобным ситуация, степени их адаптации к различным условиям местности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Энгельсском соединении дальней авиации, на вооружении которого стоят стратегические ракетоносцы Ту-160М, Ту-95МС и сверхзвуковые дальние бомбардировщики Ту-22М3, начались лагерные сборы со специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты дальней авиации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Энгельсском соединении дальней авиации стартовали сборы специалистов РХБЗ