Южно-Сахалинск, , 09:44 — REGNUM Сахалин поможет в цифровизации системы здравоохранения в Шахтёрске. В дальнейшем этот опыт планируется распространить на всю Донецкую Народную Республику. Об этом говорили на встрече заместителя председателя Совета Федерации РФ Андрея Турчака с волонтёрами, которые вернулись с Донбасса, в Южно-Сахалинске.

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«Сахалинская область обладает большим опытом цифровизации государственного управления, социальных служб и здравоохранения. Для Шахтерска — это будущее, а для островного региона — реальность. Передовой опыт, который сейчас получает Шахтерск, смогут перенимать другие населенные пункты ДНР, ЛНР», — сказал Турчак.

Председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко поблагодарил за помощь правительство Сахалина и волонтёров.

«Сегодня мы уже начинаем думать не только о решении текущих проблем, но и о будущем. Прежде всего, о доступной медицине. У меня нет сомнений, что уже скоро запустим в этой сфере пилотный проект, который впоследствии распространим на всю республику. Люди очень быстро почувствуют изменения», — сказал Хоценко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шахтерске Донецкой Народной Республики специалисты с Сахалина ввели в работу первый умный ФАП. До конца 2022 года будут открыты ещё два аналогичных пункта.