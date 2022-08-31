Сеул, , 09:44 — REGNUM В первой половине 2022 года количество новых компаний в Южной Корее сократилось на 4,7%, до 696 тыс. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, с января по июнь число предприятий в сфере недвижимости сократилось на 18,9%, в сфере гостиничного бизнеса — на 11,9%. С другой стороны, число предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, напротив, увеличилось на 4,3%, а в сфере сельского хозяйства, рыболовства и горнодобывающей промышленности — на 11,6%, в сфере ИКТ — на 9,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Южной Кореи пообещал оказать поддержку аграриям, назвав сельское хозяйство двигателем роста страны в будущем.

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