Новосибирск, , 09:42 — REGNUM Глава Новосибирской области Андрей Травников занял 16-ю строчку в национальном рейтинге губернаторов. Он составлен по итогам исследования Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» за июль–август 2022 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Травников Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что Травников сохраняет прежние позиции в рейтинге.

Отмечается, что в этот период времени «заметную активность он продемонстрировал в рамках федеральной повестки». Так, называется его поездка в подшефный Беловодский район ЛНР и микрорайон Мариуполя; активность на внешнеполитическом направлении; проведение форума «Технопром»; реализация крупных инфраструктурных проектов; личный контроль темы ремонта дорог.

Показателем высокой вовлечённости Травникова в решение общенациональных задач называется и его попадание в западные санкционные списки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников оказался в санкционном списке Канады и Великобритании.

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