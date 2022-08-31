Новосибирск, 31 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Глава Новосибирской области Андрей Травников занял 16-ю строчку в национальном рейтинге губернаторов. Он составлен по итогам исследования Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» за июль–август 2022 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Травников

Уточняется, что Травников сохраняет прежние позиции в рейтинге.

Отмечается, что в этот период времени «заметную активность он продемонстрировал в рамках федеральной повестки». Так, называется его поездка в подшефный Беловодский район ЛНР и микрорайон Мариуполя; активность на внешнеполитическом направлении; проведение форума «Технопром»; реализация крупных инфраструктурных проектов; личный контроль темы ремонта дорог.

Показателем высокой вовлечённости Травникова в решение общенациональных задач называется и его попадание в западные санкционные списки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников оказался в санкционном списке Канады и Великобритании.