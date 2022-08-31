Симферополь, 31 августа, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Мечта главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, погибшего в результате теракта четыре года назад, об освобождении Донбасса от оккупации киевского режима сбудется. Такую уверенность выразил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Скоро его мечта исполнится. А тем, кто смеялся над его словами о том, что придёт время и ополченцы возьмут Киев, сегодня не до смеха», — написал глава Крыма в телеграм-канале.

Аксёнов отметил, что «время всё расставляет по своим местам».

«Место Александра Владимировича Захарченко — рядом с героями отечественной истории, место его врагов — на её свалке», — подчеркнул Аксёнов.

Глава Крыма напомнил, что «настоящий народный герой Захарченко» был мужественным и отважным человеком, патриотом Донбасса и России, «лидером, который вёл за собой людей».

«Знал его лично. Александр Владимирович приезжал в Крым, всегда интересовался развитием нашей республики, нашим опытом интеграции в Россию. Он никогда не сомневался ни в полном освобождении Донбасса от [киевской] оккупации, ни в воссоединении народных республик с исторической Родиной», — подчеркнул руководитель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко и его охранник погибли 31 августа 2018 года в центре Донецка в результате террористического акта, организованного киевским режимом.