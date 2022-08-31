Бухарест, , 09:39 — REGNUM За последние полгода дипломатические службы Румынии выдали визы для въезда на румынскую территорию всего 800 гражданам Российской Федерации. Об этом 31 августа со ссылкой на данные МИД Румынии сообщает бухарестский телеканал Digi24.

По словам главы румынского внешнеполитического ведомства Богдана Ауреску, столь низкие показатели связаны с введенными официальным Бухарестом санкциями в отношении РФ из-за спецоперации на территории бывшей УССР.

При этом Ауреску подчеркнул, что Румыния по-прежнему намерена «в полном объёме» выдавать визы «для прохождения лечения и воссоединения семей».

Как утверждают независимые румынские аналитики, санкционная политика Бухареста в отношении России нанесла серьезный удар по туристическому бизнесу Румынии. Ущерб от запрета на въезд граждан РФ в страну исчисляется сотнями миллионов долларов.