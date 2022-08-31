Нью-Йорк, США, 31 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Телеканал Showtime объявил о начале съёмок второго сезона популярного сериала «Шершни» (Yellowjackets). Об этом 31 августа сообщает портал Comicbook.

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Отмечается, что Дэйзи фон Шерлер Майер, снявшая один из самых запомнившихся зрителям эпизодов первого сезона шоу (Doomcoming), вернётся в кресло режиссёра. Пока Showtime практически ничего не рассказала о продолжении «Шершней». Ожидается, что второй сезон канал начнёт показывать в первом квартале 2023 года.

Напомним, премьера драматического сериала «Шершни» состоялась 14 ноября 2021 года. Его сюжет рассказывает о том, как в 1996 году самолёт женской футбольной команды средней школы штата Нью-Джерси потерпел крушение над территорией Канады. Членам команды пришлось выживать в течение следующих 19 месяцев. В шоу также показывается жизнь героев в настоящее время.