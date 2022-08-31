Архангельск, 31 августа 2022, 09:37 — REGNUM В 2022 году в Архангельской области на укрепление безопасности школ выделили 80 млн рублей, сообщает региональное правительство.
Средства направлены на оборудование учреждений системами оповещения, видеонаблюдения, контроля доступа, установку ограждений по периметру зданий, организацию физической охраны.
В ведомстве подчеркнули, что в преддверии 1 сентября все школы и другие образовательные учреждения области будут обследованы сотрудниками органов внутренних дел, после чего взяты на круглосуточную охрану.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области учебный год начнется для 32 школьников из Донбасса.