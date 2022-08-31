Архангельск, 31 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В 2022 году в Архангельской области на укрепление безопасности школ выделили 80 млн рублей, сообщает региональное правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Средства направлены на оборудование учреждений системами оповещения, видеонаблюдения, контроля доступа, установку ограждений по периметру зданий, организацию физической охраны.

«В 239 учреждениях системы образования региона установлены панели экстренного вызова оперативных служб, а также видеокамеры, изображения с которых поступают в Единую диспетчерскую службу. Из местных бюджетов на мероприятия по обеспечению защищенности образовательных учреждений в 2022 году было выделено порядка 50 миллионов рублей, что позволило улучшить охрану еще 133 учреждений системы образования», — отметил глава минобразования области Олег Русинов.

В ведомстве подчеркнули, что в преддверии 1 сентября все школы и другие образовательные учреждения области будут обследованы сотрудниками органов внутренних дел, после чего взяты на круглосуточную охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области учебный год начнется для 32 школьников из Донбасса.