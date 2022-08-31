Москва, 31 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Россия не стремится развалить Европейский союз, сообщила 31 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

В эфире радиостанции «Спутник» она рассказала о российской политике в отношении Евросоюза.

«Мы не нацелены на раскол. Это никогда не было нашей задачей», — сказала Захарова.

По словам представителя МИД, Россия выступает за возвращение здравого смысла в международные отношения.

Захарова также назвала членов ЕС персонажами картины художника Питера Брейгеля «Слепцы», которые без сомнений и возражений группой идут к обрыву.