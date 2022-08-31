Париж, , 09:36 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва. Об этом глава французского государства написал в Twitter.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении президент Франции назвал Михаила Горбачёва «человеком мира». По словам Эммануэля Макрона, «приверженность Горбачёва миру в Европе изменила историю».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент СССР Михаил Горбачёв скончался 30 августа в возрасте 91 года. Ранее от имени властей США Джо Байден выразил глубочайшие соболезнования семье и друзьям Горбачёва, а также всем, кто «выиграл от его веры в лучший мир».

Читайте также: Байден выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва