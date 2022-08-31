Самара, , 09:42 — REGNUM Обстоятельства травмирования трех рабочих на судне устанавливают следователи в Самарской области. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Якорь (сс) ToNic-Pics

По предварительным данным, 30 августа во время проведения ремонтных работ на одном из судов на территории базы отстоя в городе Самаре были травмированы трое рабочих. Пострадавшие были госпитализированы, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на реке Волга перевернулось судно на воздушной подушке.