Донецк, 31 августа, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщили 31 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:30 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 августа боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую.

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