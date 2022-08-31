Симферополь, , 09:32 — REGNUM Пожар в складском помещении произошёл утром 31 августа в пгт. Красногвардейское в Республике Крым, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Пожар на складе https://mchs.rk.gov.ru

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 06:11, уже в 06:58 возгорание удалось локализовать.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Данных о погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области загорелось помещение библиотеки сельской школы. По предварительным данным, причиной мог стать поджог.