Москва, , 09:32 — REGNUM Школьников из ЛНР, ДНР и освобожденных территорий для их же безопасности стоит перевести на учебу на территорию России, отметила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

Нина Останина Duma.gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что больше половины школ республики начнут учебный год в дистанционном режиме.

Останина рассказала, что направила запрос главе правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором обратила внимание на продолжающиеся обстрелы прифронтовых областей со стороны ВСУ, которые могут привести к жертвам среди учащихся местных школ. Депутат считает, что при условии согласия родителей детям необходимо предоставить возможность обучения в безопасных и психологически комфортных условиях в российских образовательных учреждениях.

«Осуществление учебного процесса для указанных категорий детей возможно на базе детских оздоровительных лагерей и санаториев, которые будут пустовать с окончанием летнего периода и имеют возможность принимать детей в зимнее время года. Подобное решение позволит обезопасить учащихся школ и педагогов, а также создать приемлемые условия для получения детьми достойного образования», — отметила Останина в своем телеграм-канале.

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