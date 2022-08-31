Москва, , 09:32 — REGNUM Во всех школах России с нового учебного года начнутся внеурочные занятия «Разговоры о важном», на которых ученики с 1-го по 11-й класс узнают о традициях и истории страны. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщается на сайте министерства.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Темы внеурочные занятия приурочены к определённой дате. В частности, в сентябре занятия будут посвящены Дню знаний и выдающемуся учёному Константину Циолковскому. Ко Дню пожилого человека (1 октября) «Разговоры о важном» посвятят теме заботы о старшем поколении.

«Отдельный классный час посвятят государственным символам. Школьникам расскажут, для чего нужна церемония поднятия государственного флага в школе. Нужно, чтобы нынешнее поколение гордилось своей Родиной», — отметил Кравцов.

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