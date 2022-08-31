Абакан, , 09:32 — REGNUM Уголовное дело по факту причинения телесных повреждений 12-летней девочке возбуждено в городе Абакане (Хакасия). Об этом ИА REGNUM сообщили 31 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

По версии следствия, 24 августа девочка с подругой шла в магазин канцелярских товаров. Около дома по улице Ломоносова ребёнок почувствовал боль в области правого бедра. Школьницу доставили в больницу. Медики диагностировали у неё ранение мягких тканей правого бедра, не причинившее вреда здоровью. Предположительно, неизвестный ранил её из пневматического оружия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи выясняют, кто ранил ребёнка.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года в Чебоксарах во время стрельбы из окна ранили женщину. Подозреваемый заявил, что целился в птиц и не заметил горожанку.

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