Пенза, , 09:40 — REGNUM В микрорайоне Заря города Пензы в 2023 году начнется строительство школы на 1100 мест. Ввести в эксплуатацию объект планируют к 1 сентября 2024 года, сообщает минобразования Пензенской области.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

К зданию новой трехэтажной школы будет прилегать территория площадью 4 га, на которой разместятся футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, тренажерная зона. В школе появится большой спортзал.

По словам начальника городского управления образования Аллы Марковой, из федерального бюджета на строительство школы выделяется 95%, 3% — региональные средства, еще 2% направят из муниципального бюджета.

В настоящее время подготовлена документация и пройдена необходимая экспертиза. Ожидается определение подрядчика.

Всего в микрорайоне Заря проживает 1114 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, из федерального бюджета направят более 705 млн рублей на строительство школы на 1100 мест в Пензе. Соответствующее распоряжение в конце 2021 года подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

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