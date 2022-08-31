Пермь, 31 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В посёлке городского типа Павловский в Пермском крае индивидуального предпринимателя заставили повторно обновлять сквер. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

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В рамках договор предприниматель занимался благоустройством парка. Однако при приемке заказчик выявил дефекты, в частности, неровности плиточного покрытия, сколы, неверно установленный бордюрный камень, просадку тротуара. Администрация потребовала устранить недостатки. Но подрядчик игнорировал требование.

Проблему пришлось решать в судебном порядке. Получив исполнительный лист, приставы предупредили предпринимателя об административной ответственности. Однако он к работам так и не приступил. Подрядчика дважды оштрафовали. Только после он начал устранять дефекты, допущенные при благоустройстве сквера.