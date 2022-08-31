Сеул, 31 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В июле 2022 года Южную Корею посетили 263 986 иностранных туристов, что на 218% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей туристической организации Korea Tourism Organization.

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Известно, что в апреле Южную Корею посетили 127 919 человек, в мае — 175 922 человека, в июне — 227 713 человек.

Согласно опубликованным данным, в июле Южную Корею посетили 53 942 туриста из США, 18 867 туристов из Вьетнама, 18 146 туристов с Филиппин, 17 907 туристов из Китая, 16 808 туристов из Таиланда, 7832 туриста из Сингапура.

Что касается южнокорейцев, выезжающих за рубеж с туристическими целями, их количество, увеличилось на 561%, до 6,74 млн человек.