Берлин, , 09:27 — REGNUM Российской экономике будет нанесён ещё больший ущерб, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

В интервью Magdeburger Volksstimme Шольц назвал санкции важным средством давления на Россию для прекращения специальной военной операции на территории б. УССР.

«Западные санкции эффективны и правильны», — заявил германский канцлер. Он пояснил, что Москва несёт значительные затраты, а впереди её экономику ждёт ещё больший ущерб.

При этом Шольц согласился, что немецкая экономика тоже страдает.