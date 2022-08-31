Москва, 31 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В России может появиться новая зона свободной торговли с КНР. Об этом глава Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Он пояснил, что с таким предложением к китайской стороне намерено выступить Минвостокразвития России. По его словам, для создания такой зоны «прекрасно подходит» остров Большой Уссурийский.

«Пожалуй, одним из интересных амбициозных проектов является идея создания на острове Большой Уссурийский нового пограничного кластера, который мог бы стать зоной свободной торговли между Россией и Китаем, зоной обмена товарами, таким международным ТОРом, наподобие китайско-казахстанского центра приграничного сотрудничества «Хоргос», — пояснил в беседе с РИА Новости Чекунов.

Напомним, остров Большой Уссурийский, площадь которого превышает 250 кв. км, расположен на реке Амур на территории России и Китая.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский назвал колоссальным рост товарооборота России и Китая. Он уточнил, что в прошлом году товарооборот достиг $140 млрд, а в текущем «он растёт колоссальными темпами». Между Россией и Китаем создана такая система двусторонних связей, которые они работают в разных сферах и на разных уровнях.