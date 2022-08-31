Пермь, 31 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Пермском крае начинает действовать масочный режим. Губернатор Дмитрий Махонин подписал Указ о введении новых мер, направленных на борьбу с коронавирусом, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

(сс) AlexChirkin Маска

Документ устанавливает порядок ношения масок как в учреждениях здравоохранения, так и в общественных местах. В частности, использование защитных масок обязательно для физлиц при посещении медицинских организаций и стационарных организаций социального обслуживания.

В случае посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них), нахождения в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного и автомобильного транспорта, в такси и других общественных местах, при участии в массовых мероприятиях рекомендовано ношение средств индивидуальной защиты.

Стоит отметить, со второй половины августа в регионе вырос суточный показатель госпитализаций пациентов с COVID-19. О трёх новых смертельных исходах сообщил оперштаб 30 августа.