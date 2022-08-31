Хабаровск, 31 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил семью Турчак, вынужденных переселенцев из Мариуполя, с рождением двойни — мальчик и девочка — родилась в перинатальном центре 24 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Новорожденные

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«Мы знакомимся с новыми маленькими жителями Хабаровского края. Впервые в семьях вынужденных переселенцев, выбравшие для своего будущего наш регион, родилась двойня. Теперь дом детей — мирная дальневосточная земля, замечательный край, который с каждым годом становится лучше!» — поприветствовал родителей Турчак Михаил Дегтярев.

Семья со старшим ребенком прибыли в Хабаровск в конце апреля из Мариуполя ДНР. Супруг Евгений осваивает профессию помощника машиниста, Екатерина успела поработать в библиотеке.

Как и всем новорожденным в крае, маме и малышам Дегтярев подарил наборы для новорождённых.

Губернатор отметил, что все без исключения вынужденные переселенцы в Хабаровском крае получили возможность трудоустройства, дети продолжают обучение. Каждому гарантирована квалифицированная медпомощь.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и территорию б. УССР, а также людям без гражданства, прибывшим в Россию.