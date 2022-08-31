Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Жители и гости Санкт-Петербурга проводят лето 2022 года в теплых куртках и с зонтами. Циклонический вихрь «Орнелла» сильно понизил дневную температуру воздуха, а также принес продолжительные дожди, сообщил 31 августа ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В Петербурге дождь.

По его словам, в последний день календарного лета Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклонического вихря, центр которого переместится в Верхневолжье.

«Его облачная спираль продолжит закрывать небо плотной пеленой, пройдут дожди, местами сильные, а дневные показания термометров будут на семь-восемь градусов ниже средних многолетних значений», — рассказал специалист.

Температура воздуха 31 августа в Петербурге будет в районе +10…+12 градусов, а по Ленинградской области +8…+13 градусов. Будет дуть порывистый северный, северо-западный ветер 6-11 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

«В четверг дожди примут кратковременный характер и будут ослабевать, но теплее не станет», — подытожил синоптик.