Уфа, , 09:26 — REGNUM Рабочие из Башкирии завершили капитальный ремонт школы в городе Петровское Луганской Народной Республики. Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства Башкирии.

Новая школа в Томске Tomsk.gov.ru

«1 сентября школа в городе Петровском, где до этого ни разу не проводился капремонт, распахнет свои двери для местных ребят», — сообщили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что для ремонта школы № 22 им. генерал — майора М. Шаймуратова в городе Петровское из Башкирии доставили все необходимое: строительные материалы, электротехническое оборудование, сантехнику, двери и комплектующие, школьную мебель и оборудование.

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