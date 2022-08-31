Уфа, 31 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Рабочие из Башкирии завершили капитальный ремонт школы в городе Петровское Луганской Народной Республики. Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства Башкирии.

Tomsk.gov.ru Новая школа в Томске

«1 сентября школа в городе Петровском, где до этого ни разу не проводился капремонт, распахнет свои двери для местных ребят», — сообщили в пресс-службе.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что для ремонта школы № 22 им. генерал — майора М. Шаймуратова в городе Петровское из Башкирии доставили все необходимое: строительные материалы, электротехническое оборудование, сантехнику, двери и комплектующие, школьную мебель и оборудование.